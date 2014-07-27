فيورنتينا يتفق مع المدافع الأرجنتيني باسانتا

قال نادي فيورنتينا الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إنه توصل لاتفاق لضم المدافع خوسيه باسانتا من مونتيري المكسيكي.

وكان باسانتا جزءا من تشكيلة الأرجنتين التي بلغت نهائي كأس العالم لكرة القدم. وخسرت الأرجنتين 1-صفر أمام المانيا لتحرز الأخيرة اللقب للمرة الرابعة.

وأضاف النادي الإيطالي على موقعه على الإنترنت أنه لا يتبقى على إتمام الصفقة سوى خضوع اللاعب للاختبار الطبي.

وبدأ باسانتا (30 عاما) الذي أمضى ست سنوات مع مونتيري مسيرته في استوديانتس الأرجنتيني. ويلعب باسانتا في مركز قلب الدفاع إلا أنه لعب في مركز الظهير الأيسر بديلا لماركو روخو الموقوف في مباراة دور الثمانية بكأس العالم والتي جمعت بين الأرجنتين وبلجيكا.

وساعد باسانتا مونتري على الفوز بلقب الدوري عامي 2009 و2010 إضافة الى ثلاثة ألقاب لدوري أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في الفترة من 2011 وحتى 2013.

وفي غضون ذلك قال نادي بليجرانو الذي ينافس في الدوري الأرجنتيني إنه ضم جيري بنجتسون مهاجم منتخب هندوراس خلال نهائيات كأس العالم على سبيل الإعارة من فريق نيو انجلاند ريفوليوشن الذي يلعب في دوري المحترفين الأميركي.

وأضاف النادي الأرجنتيني في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "وافق نيو انجلاند على إعارة اللاعب جيري بنجتسون الى بليجرانو حتى الثلاثين من يونيو 2015".



وسجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما تسعة أهداف في مشوار هندوراس بتصفيات كأس العالم إلا أنه لم يسجل أي هدف في النهائيات التي أقيمت بالبرازيل.

وسجل بنجتسون أربعة أهداف في 36 مباراة مع نيو انجلاند منذ انضمامه الى الفريق عام 2012.