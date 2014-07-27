كازرولا يعترف: فوز أرسنال بالكأس.. أزال الضغوطات

أعرب الإسباني سانتي كازرولا، صانع ألعاب نادي أرسنال الإنجليزي، عن اعتقاده بأن فوز المدفعجية بكأس إنجلترا في الموسم الماضي رفع الضغوط عن الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال كازورلا لصحيفة "ماركا" الإسبانية يوم السبت: "أعتقد أن هذه البطولة خففت الضغوط على كاهلنا قبل انطلاق الموسم الجديد".

وأضاف: "لقد حررتنا بطولة الكأس إلى حد ما، لقد أدرك الفريق بعد غياب عن البطولات لهذه السنوات الطويلة حقيقة الضغوط في الأوقات المهمة".

من ناحية أخرى، أعرب كازورلا عن سعادته بانضمام الشيلي أليكسيس سانشيز إلى صفوف أرسنال قادماً من برشلونة الإسباني، وأكد أنه واثق من أنه سيحقق إضافة كبيرة للفريق.

وكان أرسنال فاز ببطولة الكأس بعد التغلب على هال سيتىي3-2 في المباراة النهائية على استاد ويمبلي في مايو الماضي، لينهى صياما عن البطولات دام 9 أعوام.