ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ إلى تحقيق بطولة ودية

احتفظ بايرن ميونيخ بلقبه بطلا لمسابقة كأس تيليكوم الودية في كرة القدم بتغلبه على فولفسبورغ 3-صفر يوم الاحد في المباراة النهائية في هامبورغ.



وحسم النادي البافاري بطل البوندسليغا في العامين الأخيرين، نتيجة المباراة في وشطها الاول بتسجيله الأهداف الثلاثة وفرض نجمه الجديد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بوروسيا دورتموند السابق الدولي البولندي نفسه نجما بتسجيله ثنائية.



ومنح ليفاندوفسكي التقدم مبكرا للفريق البافاري الذي خاض المباراة على الخصوص في غياب لاعبيه الدوليين الستة المتوجين باللقب العالمي في البرازيل (باستيان شفاينشتايغر وجيروم بواتنغ وفيليب لام وماريو غوتسه ومانويل نوير وتوماس مولر)، عندما استغل كرة من الدولي الفرنسي فراند ريبيري فتابعها برأسه داخل المرمى (4).



وأضاف الوافد الجديد ايضا لاعب وسط اينتراخت فرانكفورت سيباستيان روده الهدف الثاني في الدقيقة 15، قبل ان يضيف ليفاندوفسكي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 20.



وكانت المباراة اختبارا حقيقيا للفريق البافاري خاصة وانه واجه فريقا سيكون خصمه الاول في بداية الدفاع عن لقبه في البوندسليغا في 22اغسطس المقبل في ميونيخ.



وكان بايرن ميونيخ حجز بطاقته الى المباراة النهائية بفوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ 5-4 بركلات الترجيح (الوقت الاصلي صفر-صفر) امس السبت، فيما تاهل فولفسبورغ بركلات الترجيح ايضا 6-5 على حساب هامبورغ بعد تعادلهما سلبا في الوقت الاصلي.



وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فاز هامبورغ على بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة اهداف للكاميروني جاك زوا (3) والهولندي رافايل فان در فارت (21) والتركي الاصل كريم ديميرباي (53) مقابل هدف للبرازيلي رافايل (4).

