ليفربول يوقف صفقة ريمي بسبب نتائج الفحص الطبي

انسحب فريق ليفربول الإنجليزي من صفقة ضم المهاجم الفرنسي لوك ريمي من فريق كوينز بارك رينجرز الصاعد حديثا الى الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وبحسب تقارير إنجليزية، سافر ريمي (27 عاما) إلى بوسطن الاسبوع الماضي لينضم لتشكيلة ليفربول التي بصدد بجولة في الولايات المتحدة حيث خضع للفحص طبي إلا أن ليفربول قرر ايقاف الصفقة عقب ظهور نتائج الفحص.



ولم يصدر عن ليفربول أو كوينز بارك رينجرز أي تعليق رسمي بشأن سبب فشل الصفقة. وسجل ريمي 14 هدفا خلال 26 مباراة بالدوري الانجليزي أثناء إعارته الى نيوكاسل يونايتد الموسم الماضي.



وكان ريمي قد وافق على بنود عقده الشخصية مع ليفربول إلا أنه سيعود الان الى صفوف كوينز بارك رينجرز. وبدأ ليفربول الصفقة عقب عرضه مبلغ 8.5 مليون جنيه استرليني (14.5 مليون دولار) لضم اللاعب الذي ينص عقده على دفعه لشرط جزائي في حال رحيله عن النادي الواقع في غرب لندن.



وكان ريمي جزءا من تشكيلة فرنسا التي بلغت دور الثمانية لنهائيات كأس العالم بالبرازيل. وحل ريمي بديلا في مباراتين كانت اولهما عندما تعادلت فرنسا سلبيا في دور المجموعات امام الاكوادور في دور المجموعات والثانية عندما خسرت 1-صفر في دور الثمانية امام المانيا.



وكان التوقعات تشير الى ان اللاعب سيكون ضمن مجموعة من اللاعبين الجدد الذين سينضمون لليفربول في ظل سعي المدرب بريندان رودجرز لتعزيز تشكيلته قبل بداية الموسم الجديد الذي سيعود فيه ليفربول للمنافسة في دوري أبطال أوروبا لاول مرة منذ عام 2009.



وانهى ليفربول في المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي خلف مانشستر سيتي. وانضم ريكي لامبرت وادم لالانا الى ليفربول قادمين من ساوثامبتون الى جانب ايمري تشان من باير ليفركوزن ولازار ماركوفيتش من بنفيكا وهي صفقات كلفت النادي 59 مليون جنيه استرليني اجمالا.



ويتوقع ان ينضم المدافع الكرواتي ديان لوفرين الى ليفربول مقابل 20 مليون جنيه استرليني من ساوثامبتون.



كما يتوقع انضمام البلجيكي الصاعد ديفوك اوريجي والذي ترك بصمته في نهائيات كأس العالم من ليل الفرنسي مقابل عشرة ملايين جنيه استرليني مع احتمال اعارته ثانية الى ليل.



ويملك رودجرز فائضا من الاموال لضم المزيد من اللاعبين عقب رحيل لويس سواريز مهاجم اوروجواي عن الفريق لينضم الى برشلونة مقابل128.2 مليون دولار.