"المحبط" فالديز قد ينضم إلى بايرن ميونيخ

أفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن كلا من فيكتور فالديز الحارس السابق لبرشلونة وبيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق بايرن ميونيخ الألماني أصبحا قاب قوسين أو أدنى من العمل مع بعضهما البعض مرة أخرى ولكن هذه المرة داخل جدران النادي البافاري بعدما رفض موناكو انضمام الحارس المصاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني الإسباني أكد سابقا أنه ينقصه التعاقد مع حارس مرمى ليكمل القائمة النهائية لفريقه في الموسم المقبل، مما أثار العديد من التكهنات في ألمانيا بأن المخضرم فالديز سيكون المنافس الأول للحارس نوير في حجز مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق الألماني.

ورغم التكهنات وتواتر الأقاويل في هذا الشأن، لم يتخذ أي من الأطراف قرارا حاسما ونهائيا حتى اللحظة، حيث إن الشيء الوحيد الظاهر للعيان في الفترة الحالية هو تدرب فالديز مع فريق بايرن ميونيخ حتي يتعافى من إصابته على أن يقرر وجهته المستقبلية لاحقا.

وبات عدم ارتباط فالديز بأي تعاقد مع أي نادي بعد تخلي موناكو الفرنسي عن التعاقد معه إثر فشله في تجاوز الاختبارات الطبية التي خضع لها يثري من امكانية انضمام الحارس الإسباني إلى النادي الألماني.

وكان نادي موناكو الفرنسي قد أعرب عن قلقه من عدم تمكن فالديز من العودة لأدائه المعهود بعد الإصابة التي لحقت به في الركبة نهاية الموسم الماضي.

يذكر أن الحارس الإسباني خضع لإجراء عملية جراحية في أوجوسبورج التي يقضي فيها حاليا فترة تعافيه.

وفي حال انضمام فالديز إلى البايرن سيتمتع بصحبة مواطنيه وزملائه القدامى في برشلونة والمنتخب والدوري الإسباني مثل تياجو وخابي مارتينيز وبيرنات بالإضافة إلى مدربه القديم جوارديولا.

وتتضافر في الوقت الراهن عدة عوامل تزيد من احتمالات انضمام فالديز للنادي البافاري أهمها على الإطلاق علاقته الوطيدة بجوارديولا وتفهمه لطريقة اللعب التي يسعى المدير الفني الإسباني إلى تطبيقها في بايرن ميونيخ بالإضافة إلى قدرة فالديز على العودة تدريجيا إلى مستواه العالي بالمشاركة ضمن صفوف أحد أكبر الأندية الأوروبية وأهمها على الإطلاق في السنوات الأخيرة.

ويمثل فالديز في الوقت نفسه فرصة ذهبية للفريق الألماني في التعاقد مع حارس جيد بأقل التكاليف، حيث إنه لا يرتبط بأي تعاقدات حالية مما يعني أنه سيكلف خزينة النادي البافاري قيمة ما يطلبه بشكل شخصي مقابل الانضمام إلى الفريق حال التعاقد معه.

وبقراءة فصول المشهد الحالي أصبح مانويل نوير الحارس الحالي لبايرن ميونيخ مهددا بترك مكانه الأساسي في التشكيلة الحالية للفريق لحارس آخر يسهل عليه الوصول إلى أقصى درجات الرقي في الأداء في أسرع وقت.