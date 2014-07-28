أتليتكو مدريد يضم الواعد غريزمان مقابل 30 مليون يورو

المصدر: مدريد - د ب أ

أبرم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم صفقة ضم الجناح الأيسر الفرنسي أنطوان جريزمان من ريال سوسيداد بحسب ما أعلنه الناديان الإسبانيان اليوم الاثنين.

وذكرت تقارير إعلامية أن أتلتيكو سيدفع نحو 30 مليون يورو (3ر40 مليون دولار) إلى سوسيداد مقابل الحصول على خدمات المهاجم الشاب /23 عاما/ الذي لعب مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم الأخيرة بالبرازيل.

وخلال فترة لعبه بسوسيداد التي امتدت خمسة أعوام ، سجل جريزمان 49 هدفا في 179 مباراة منذ انضمامه إلى النادي الإسباني كلاعب ناشيء.

ويحل جريزمان في أتلتيكو مدريد محل الإسباني المخضرم ديفيد فيا الذي انتقل إلى نادي ملبورن سيتي الأسترالي.

ويأمل أتلتيكو، حامل لقب مسابقة الدوري الإسباني، في أن يشكل جريزمان ثنائيا خطيرا مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي انضم لصفوف الفريق قبل ثلاثة أسابيع فقط قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

