الكرواتي لوفرين يدافع عن قميص ليفربول

قال ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد إنه ضم ديان لوفرين مدافع كرواتيا من ساوثهامبتون.

وأعلن ليفربول بموقعه على الإنترنت أن لوفرين (25 عاما) اتفق على توقيع عقد لمدة طويلة مع النادي. وقال ليفربول الذي سيعود إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد بعد غياب ما يقرب من خمس سنوات "وقع اللاعب الكرواتي الدولي البالغ من العمر 25 عاما عقدا لمدة طويلة بعد اجتيازه الفحص الطبي."

وأصبح لوفرين خامس صفقة للنادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وثالث لاعب ينضم إلى ليفربول قادماً من ساوثهامبتون بعد ريكي لامبرت وآدم لالانا. وذكرت تقارير أن قيمة صفقة التعاقد مع المدافع الكرواتي تبلغ نحو 20 مليون جنيه إسترليني (33.95 مليون دولار).

وقال لوفرين الذي بدأ مشواره الاحترافي مع دينامو زغرب الكرواتي "هذا حلم تحول إلى حقيقة. أنا سعيدة لوجودي هنا. أنا فخور ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ."

وأضاف "أعلم أن هناك الملايين من المشجعين. ليفربول أكثر من مجرد فريق. بعدما لعبت في استاد انفيلد الموسم الماضي قلت لنفسي إنني أتمنى في يوم ما أن أتمكن من اللعب هنا مع ليفربول."

وتابع "ستعلم الجماهير منذ الدقيقة الأولى أنني لاعب سيقدم كل ما عنده في أرض الملعب." وكان لوفرين ضمن تشكيلة كرواتيا في كأس العالم بالبرازيل هذا الصيف وتسبب في ركلة جزاء مثيرة للجدل في المباراة الافتتاحية التي خسرتها بلاده 3-1 أمام الدولة المضيفة. وخرجت كرواتيا من الدور الأول بعدما احتلت المركز الثالث في مجموعتها وراء البرازيل والمكسيك. ودعم ليفربول صفوفه بقوة بعدما استغنى عن لويس سواريز مهاجم أوروغواي لبرشلونة الاسباني مقابل نحو 81 مليون جنيه استرليني (108.77 مليون دولار) في وقت سابق هذا الشهر.