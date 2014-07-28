النجم الشهير ديل بييرو يقترب من اللعب بالدوري الهندي

اقترب النجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، قائد فريق يوفنتوس السابق، من اللعب في الدوري الهندي الممتاز، وذلك حسب ما أشارت إليه صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية يوم الأحد.

وعقد نادي فيورنتينا الإيطالي، شراكة مع إدارة نادي بوني الهندي، من أجل تبنّي المواهب مستقبلاً، وينوي الطليان التكفل برواتب اللاعب الإيطالي الشهير حتى يلعب في المسابقة الهندية، من أجل تعزيز حب كرة القدم داخل قلوب اللاعبين الآسيويين الصغار.

اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً، يعتبر حراً الآن بعد انتهاء فترة تعاقده السابق بنادي سيدني الأسترالي، وقبلها قضى فترة طويلة داخل جدران اليوفي بمدينة تورينيو، وربطت وسائل الإعلام الفترة الماضية انتقال ديل بييرو إلى الدوري الأمريكي حيث يقضي مشاهير كرة القدم أيامهم الأخيرة هناك.

