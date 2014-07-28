الموز.. يجبر إيطاليا على فتح تحقيق عنصري

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاتحاد الإيطالي، يوم الاثنين بإجراء تحقيق في مزاعم قيام كارو تافيكيو، المرشح لتولي رئاسة الاتحاد الإيطالي بالإدلاء بتعليقات عنصرية حيث وصف في وقت سابق اللاعبين الأفارقة بأكلة الموز.

وأثارت تعليقات كارلو تافيكيو، البالغ 71 عاما، موجة من الغضب بسبب مغزاها العنصري، إذ يعتبر الأول المرشح الأبرز لتولي رئاسة الاتحاد. وقال تافيكيو في وقت سابق: "في إنجلترا، يقومون بتعريف اللاعبين الوافدين فلا يتم السماح سوى للاعبين المحترفين باللعب.. أما نحن، فإننا نحصل في المقابل على أوبتي بوبا الذي كان يأكل الموز في الماضي وبعدها أصبح فجأة لاعبا بالفريق الأول للاتسيو".

وتحول تدفق اللاعبين الأجانب على الملاعب الايطالية الى قضية الساعة منذ فشل المنتخب الوطني في تجاوز دور المجموعات بكأس العالم واقترح تافيكيو تقليد النموذج الإنجليزي بوضع متطلبات خاصة للاعبين القادمين من خارج دول الاتحاد الاوروبي.

وقال تافيكيو خلال التجمع الصيفي لرابطة مسابقات دوري الهواة بإيطاليا "في إنجلترا يضعون شروطا للاعبين القادمين من الخارج، وإن كانوا لاعبين محترفين فإنه يسمح لهم باللعب".

وأضاف "أما هنا فنجد لاعبين كانوا في السابق يأكلون الموز وفجأة يجدون أنفسهم ضمن الفريق الأول للاتسيو، هذا ما يحدث هنا، أما في إنجلترا فتحتاج لعرض خبراتك وسجلك."

وحين سأله الصحافيون عن تلك التعليقات علق زعم تافيكيو أنه غير قادر على تذكر ما قاله بلسانه. قال: "لا أذكر إن كنت قلت كلمة "الموز" لكني كنت أشير للسيرة الذاتية للاعب ومدى الاحترافية المطلوبة في كرة القدم الانجليزية للاعبين القادمين من إفريقيا أو بلدان أخرى، لو أن أحدهم ترجم كلماتي ووجدها عدائية.. فأنا أعتذر".

ويتوقع لتافيكيو الذي يرأس رابطة مسابقات دوري الهواة أن يهزم ديميتريو البرتيني لاعب ميلانو وإيطاليا السابق في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في أغسطس المقبل، فيما يشغل الاثنان حاليا منصب نائب رئيس الاتحاد الايطالي.

وتأتي المعركة على تولي قيادة الاتحاد الايطالي بعد استقالة رئيسه السابق جيانكارلو ابيتي مباشرة بعد الخروج المهين من كأس العالم.