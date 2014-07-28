تشامبيرز ينتقل إلى صفوف آرسنال مقابل 16 مليون باوند

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين عن تعاقده مع كالوم تشامبيرز من صفوف ساوثهامبتون، فيما لم يكشف آرسنال بشكل رسمي عن قيمة الصفقة، ولكن وفقاً لوسائل الإعلام فإنها بلغت 16 مليون جنيه إسترليني.

وأصبح تشامبيرز (19 عاما) رابع الصفقات الجديدة لآرسنال عقب اجتيازه الكشف الطبي للنادي. وبجانب تشامبيرز تعاقد آرسنال مع أليكيسيس سانشيز وماثيو ديبوشي وديفيد أوسبينا.

وقال الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق آرسنال للموقع الرسمي للنادي: "نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع كالوم، الطريقة التي تأقلم بها مع الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي في ظل عمره الصغير، تدل على أنه لاعب يتمتع بإمكانيات هائلة".

وأضاف: "لديه الكثير من الإمكانيات التي نبحث عنها في لاعب صغير وأثق أنه سيظهر بشكل لائق معنا".

ومن جانبه أوضح تشامبيرز: "إنني سعيد للغاية للانضمام إلى آرسنال، أنا معجب للغاية بهذا الفريق، أنه أحد فرق القمة في أوروبا لأعوام عديدة، أتطلع إلى الانضمام لزملائي الجدد اليوم وأن أبدأ الاستعداد للموسم الجديد".