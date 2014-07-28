9 ملايين يورو تنقل دي فري من فيينورد إلى لاتسيو

أكد نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين أن المدافع الهولندي ستيفان دي فري سيخضع غداً الثلاثاء للكشف الطبي بعد التوصل لاتفاق مع نادي فينورد الهولندي بشأن التعاقد معه.

وقال ستيفانو دي مارتينو مدير الاتصالات بنادي لاتسيو في تصريحات إذاعية: "ستيفان دي فري يصل الليلة إلى مطار فيومتشينو وفي الساعة الثامنة من صباح الغد سيخضع للكشف الطبي في مستشفى بايديا". وأضاف: "نستقبل بسعادة أفضل مدافع في العالم إنه لاعب دولي".

وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن قيمة الصفقة بلغت 9 ملايين يورو، فيما كان أقرب المنافسين إلى ضم اللاعب، فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يبحث عن مدافع الفترة المقبلة.