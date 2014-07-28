محترفو أوكرانيا يهربون.. وأدريانو يفكّر بالجنسية

المصدر: كييف - أ ف ب

أعلن البرازيلي لويز أدريانو، مهاجم شاختار دانييتسك بطل الدوري الأوكراني لكرة القدم، أنه يفكر في الاستحصال على الجنسية الأوكرانية، ما يخوله اللعب مع المنتخب الوطني، بحسب ما أفادت الصحافة المحلية اليوم الاثنين.

وقال أدريانو (27 عاما) لموقع "فوتبول" الأوكراني: "الأمر صحيح، لدي النية في الحصول على الجنسية الأوكرانية، لكن قراري النهائي سيأخذ في الاعتبار الوضع الراهن في أوكرانيا"، في إشارة منه إلى النزاع السياسي والعسكري المتواصل شرق البلاد.

وأضاف هداف شاختار: "في حال عادت الأمور الى طبيعتها سأكون سعيدا بالحصول على جواز السفر الأوكراني". وكان أدريانو انضم الى شاختار عام 2007 وسجل في صفوفه 108 أهداف في 235 مباراة.

وكان مدرب أوكرانيا ميخائيل فومنكو أكد سابقا استدعاء اللاعب البرازيلي الى صفوف المنتخب فور حصوله على جواز السفر الأوكراني.