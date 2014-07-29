أبو ديابي: فكرت بالاعتزال.. وعمري لا يتجاوز 28 عاماً

المصدر: لندن - أ ف ب

كشف الفرنسي أبو ديابي لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، يوم الثلاثاء، أنه فكر بالاعتزال بعمر الثامنة والعشرين، بسبب الإصابات المتكررة التي تجبره أن يتغيب عن الملاعب فترة طويلة.

وخاض أبو ديابي أقل من ألف دقيقة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال المواسم الثلاثة الماضية، حيث تعرض الموسم الماضي في أواخر شهر مارس إلى إصابة في أربطة ركبته لكنه يتماثل لاستعادة لياقته، بينما أصيب في 2006 بكسر وخلع في الكاحل.

وقال أبو ديابي المنتقل إلى أرسنال في 2006 لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "خطرت أحيانا فكرة الاعتزال على بالي، لكن عشقي لكرة القدم كبير لدرجة يصعب فيها الاعتزال". وتابع لاعب أوكسير الفرنسي السابق: "من الرائع اللعب مجددا، أنا سعيد الآن بالعودة إلى الملاعب. ركبتي جيدة وعملت كثيرا لاستعادة لياقتي".

وشارك أبو ديابي في مباريات أرسنال الاستعدادية وفي الشوط الثاني من المباراة التي خسر فيها أمام نيويورك ريد بولز الأميركي صفر-1.