إيفرتون يمدد عقد باركلي ويغلق الباب أمام الطامعين

قال نادي إيفرتون الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه مدد عقد روس باركلي لاعب وسط منتخب إنجلترا لأربع سنوات جديدة.

وقدم باركلي (20 عاما) عروضا رائعة تحت قيادة المدرب روبرتو مارتينيز الموسم الماضي ليحصل على إشادات واسعة ولينال مكانا في تشكيلة منتخب إنجلترا التي شاركت في نهائيات كأس العالم بالبرازيل.

وقال بيل كينرايت رئيس النادي لموقع النادي على الإنترنت "كان إيفرتون وروس في حالة وفاق دائم وأضاف روبرتو المزيد من الخصوصية على تلك العلاقة."

وأضاف "يشكل هذا اتفاقا مهما ويجب أن أقول إنه أبرم بطريقة أظهرت بوضوح مدى إخلاص جميع من ينتمون لنادي إيفرتون لكرة القدم له."

وبات باركلي واحدا من المواهب البارزة في عالم الكرة الانجليزية وهو ما دفع وسائل الاعلام للتكهن بدخول اندية اخرى - بما في ذلك مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي - في منافسة لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

