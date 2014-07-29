رونالدينيو يفسخ عقده مع أتليتكو مينيرو البرازيلي

أعلن نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي لكرة القدم عن فسخ عقده مع لاعب الوسط الشهير رونالدينيو، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بخصوص الوجهة المقبلة، فيما ينتظر عقد مؤتمر صحافي خلال الأيام المقبلة لتوضيح الأسباب.

وأوضح المكتب الإعلامي لأتليتكو مينيرو في تصريح لوكالة فرانس برس أن العقد مع رونالدينيو (34 عاما) سينتهي في ديسمبر المقبل، حيث توصلا إلى اتفاق بإنهاء العلاقة بينهما وديا عقب اجتماع بين شقيق ووكيل أعمال اللاعب روبرتو دي اسيس ورئيس أتلتيكو مينيرو الكسندر كليل.

واستبعد روبرتو دي اسيس انتهاء مسيرة شقيقه نجم باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي سابقا في الملاعب، مؤكدا أن رونالدينيو سيعقد مؤتمرا صحافيا غدا الأربعاء مع رئيس أتلتيكو مينيرو، حيث سيتقدم بالمزيد من التفاصيل عن مستقبله الكروي، فيما قال روبرتو دي اسيس في تصريح لموقع "غلوبو سبورت": "سيلعب حتى سن ال42 ! سيكشف لكم عن ذلك".

من جهته، قال مدرب اتلتيكو مينيرو ليفير كولبي: "المغامرة بيننا وبين رونالدينيو انتهت، للأسف، لأنه قدوة بالنسبة إلينا جميعا وإلى جميع عشاق كرة القدم، وكل من يحبون أسلوب لعبه. إنه لاعب ساحر جدا، ولكن هذه هي كرة القدم، سيرحل عنا وسنواصل مشوارنا من دونه".

وعاد رونالدينيو صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2005، إلى البرازيل عام 2011 للدفاع عن ألوان فلامينغو قبل أن يفسخ عقده معه بسبب خلافات مالية، وانضم في يوليو 2012 إلى اتلتيكو مينيرو حيث خاض معه 88 مباراة، سجل خلالها 28 هدفا.

وكانت المباراة الأخيرة لرونالدينيو مع اتلتيكو مينيرو الأربعاء الماضي في الكأس السوبر الأميركية الجنوبية أمام لانوس الأرجنتيني، حيث توج الفريق البرازيلي باللقب بركلات الترجيح 4-3، وهو اللقب الثاني لرونالدينيو مع اتلتيكو مينيرو بعد كأس ليبرتادوريس عام 2013.