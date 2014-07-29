اليغري يحسم الجدل: فيدال باقٍ مع يوفنتوس

قال ماسيميليانو اليغري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، يوم الثلاثاء، إن التشيلي ارتورو فيدال لن ينضم الى مانشستر يونايتد، مؤكدا ان اللاعب يمثل عنصرا اساسيا في صفوف بطل الدوري الإيطالي وانه سعيد باستمراره مع الفريق.

وقال اليغري للصحافيين: "الشيء المثالي سيكون عدم الإبقاء على فيدال فحسب ولكن ضم المزيد من اللاعبين." وتابع "لم نقم بتفعيل أي شرط في عقده في محاولة لبيعه وإذا لم يظهر اللاعب أي رغبة في الرحيل فإن موقفنا سيكون على حاله."

واستطرد اليغري الذي تولى المهمة خلفا لانطونيو كونتي في وقت سابق هذا الشهر قائلا "إنه لاعب أعتبره اساسيا وهو يريد البقاء معنا."

وارتبط اسم فيدال مرارا باللعب مع يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث اشارت تقارير اعلامية الى ان النادي الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز يجهز عرضا بقيمة 48 مليون جنيه استرليني (81.30 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.

وسجل فيدال 11 هدفا مع يوفنتوس الموسم الماضي ليشق الفريق طريقه نحو لقب الدوري الايطالي للمرة الثالثة على التوالي.

وقلل اللاعب التشيلي من التكهنات بشأن انتقاله وذلك عقب عودته الى ايطاليا بعد مشاركته مع تشيلي في كأس العالم بالبرازيل، وقال جيوسيبي ماروتا مدير الكرة بيوفنتوس إن النادي لن يبيع اللاعب ما لم يكشف فيدال عن رغبته في اللعب في انجلترا.