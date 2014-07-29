خاطفون يطلقون سراح "والد" الأرجـنـتيـني تيفيز

أطلق الخاطفون سراح والد خوان ألبرتو كابرال، "والد" نجم كرة القدم الأرجنتيني كارلوس تيفيز اليوم الثلاثاء بعد اختطافه في وقت سابق اليوم بإحدى ضواحي العاصمة الأرجنتيني بوينس آيرس.

وقال جوستافو جالاسو محامي عائلة تيفيز، في تصريح مقتضب إلى وسائل الإعلام، "إنه بخير" من دون الكشف عن الوقائع التي سبقت إطلاق سراحه، لاسيما أن الخاطفين طالبوا العائلة بفدية مالية ضخمة.

وأوضحت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية اليوم أن الاختطاف دام ثماني ساعات تلقى أفراد العائلة خلالها اتصالين هاتفيين من الخاطفين.

وتأكدت واقعة خطف والد تيفيز اليوم الثلاثاء بإحدى ضواحي بوينس آيرس.

وأوضحت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن الخاطفين أوقفوه بمدينة مورون في ضواحي غرب العاصمة حيث حدثت واقعة الخطف.

وذكرت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، في وقت سابق اليوم، أن تيفيز لاعب يوفنتوس الإيطالي تحدث إلى والده عبر الهاتف، وأن القضية تم تناولها "بتحفظ وسرية شديدين" من قبل السلطات التي لم تصرح بأي تفاصيل أخرى عن الواقعة.

وناشد جالاسو وسائل الإعلام، قبل اطلاق سراح والد تيفيز، بعدم بث أي مقاطع حية مباشرة من أمام منزل العائلة. وقال "العائلة في ذهول واضطراب. يجب أن ننتظر الآن ما تسفر عنه الأحداث".

وبدأت السلطات التحريات والتحقيقات بمجرد أن أبلغت ابنة كابرال عن تلقيها اتصالا هاتفيا للابتزاز من الخاطفين الذين أكدوا لها وجود والدها لديهم.

ونقلت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية أن الخاطفين طلبوا فدية كبيرة من عائلة تيفيز لإطلاق سراح كابرال.