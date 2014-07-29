دي ماريا في الطريق إلى باريس مقابل 80 مليون يورو

اقترب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، من الانتقال إلى فريق باريس سان جرمان الفرنسي، في صفقة تقارب 80 مليون يورو، وهو ما يعتبر عملية بيع ضخمة لبطل دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "ماركا الإسبانية" تقريرا على موقعها يوم أمس، أن مسؤولي الفريق الفرنسي في طريقهم للتخلص من مشكلة اللعب المالي النظيف، والتي تمنع لوائحه شراء النادي بصفقات كبيرة، خصوصا مع شراء الفرنسيين المدافع البرازيلي ديفيد لويز مقابل 50 مليون يورو.

وعلى باريس سان جرمان، بيع الأورغوياني كافاني والأرجنتيني لافيتزي حتى يكون هناك عملية توازن جيدة، ومن ضمن الراغبين في خدمات كافاني، مانشستر يونايتد.

خروج دي ماريا قريب جدا بعد توقيع الريال مع هداف المونديال رودريغيز لاعب موناكو الفرنسي سابقاً، ومن غير الممكن أن يوافق دي ماريا على الجلوس على مقاعد البدلاء، فيما سبق أن قال كارلو أنشيلوتي مدرب الريال، إن دي ماريا يعتبر أحد أهم عناصر الخارطة البيضاء.