فان غال: ورثت فريقاً مكسوراً.. والسبب مويس

اعتبر الهولندي لويس فان غال، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أنه ورث فريقا غير متوازن ومكسورا من سلفه المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز.

ونفى فان غال خلال جولة يونايتد في الولايات المتحدة أن تكون خلافة مويز أسهل من السير على خطى السير اليكس فيرغوسون، أنجح مدرب في تاريخ الكرة الإنجليزية، الذي أحرز 13 لقبا في "أولد ترافورد" في 26 عاما، إذ يرى فان غال، أن فيرغوسون ترك فريقا فائزا لمويز، ورأى أنه ورث فريقا غارقا بلاعبي الوسط المهاجمين.

وعما إذا كانت خلافة فيرغوسون أصعب، أجاب فان غال في تصريحات إعلامية: "كلا. لا أوافق على ذلك، لقد كنت خلفا لبوبي روبسون في برشلونة بعد أن أحرز 3 ألقاب، ولم يكن هناك أي مشكلة (أحرز لقب الدوري)".

وتابع: "عندما تنظر إلى يونايتد هناك نوعية معينة من تشكيلة هجومية، على غرار روني وفان بيرسي وفيلايني وخافيير هيرنانديز وويلباك وكذلك وماتا وهيريرا، هناك عدة لاعبين يشغلون المركز عينه". وتابع: "هذا ليس توازنا، يصعب أن تأتي في وضع صعب بدلا من القدوم إلى فريق فائز".

وينوي فان غال تصحيح هذا التوازن بالتعاقد مع بعض اللاعبين في الأسابيع المقبلة، وذكرت تقارير أنه يريد ضم قلب الدفاع الألماني ماتس هوملس، المتوج بلقب كأس العالم والمدافع البلجيكي توماس فرمايلن.

لكن فان غال أصر على أنه لن ينفق مبالغ خيالية: "لا أشتري اللاعبين لمجرد الشراء. اشتري اللاعبين لأحسن فريقي. الآن لا أدري ما إذا كنا سنلعب بطريقة 5-3-2 أو 4-3-3، إذا لعبت بأسلوب 4-3-3 احتاج لاختصاصيين على الأجنحة ومهاجمين، وبالتالي شراء لاعبين مختلفين".