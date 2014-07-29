ويستهام يتعاقد رسمياً مع الإكوادوري فالنسيا

المصدر: لندن - د ب أ

تعاقد نادي ويستهام الإنجليزي لكرة القدم رسميا يوم الثلاثاء مع الإكوادوري الدولي إينر فالنسيا بعدما حصل مسؤولو النادي على تصريح العمل للاعب في إنجلترا.

وأعلن ويستهام في يوليو الماضي عن تعاقده مع فالنسيا (24 عاماً) من باتشوكا المكسيكي بعقد يمتد لخمسة مواسم.

ولم يكشف ويستهام أو اللاعب عن أي تفاصيل للتعاقد علما أن اللاعب أصبح سادس صفقة يبرمها ويستهام هذا الصيف، لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر بالدوري الإنجليزي.

وسجل فالنسيا ثلاثة أهداف للمنتخب الإكوادوري في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، وكان أحد المتألقين في البطولة بجانب الكولومبي رودريغيز الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني.