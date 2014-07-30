بايرن ميونيخ يخطط للتعاقد مع خضيرة بالمجان

انضم نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، إلى قائمة الأندية المهتمة بضم سامي خضيرة لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

ويحظى خضيرة باهتمام الإسباني، بيب جوارديولا، المدير الفني لبايرن، ولكن النادي لن يتم صفقة الانتقال إلا في الموسم المقبل عندما ينتهي عقد اللاعب مع النادي الملكي، بحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء.

ويحاول النادي البافاري أن يقنع خضيرة بالبقاء لموسم آخر مع ريال مدريد حتى ينتقل إلى ميونيخ في صفقة انتقال حر في الموسم المقبل، فيما يلقى خضيرة اهتماما واضحا من جانب أرسنال وتشلسي الإنجليزيين، قبل أن يظهر بايرن ميونيخ في الصورة.