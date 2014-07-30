الحارس الجزائري مبولحي إلى صفوف فيلادلفيا الأميركي

تأكد بشكل رسمي انضمام وهاب رايس مبولحي، حارس مرمى المنتخب الجزائري ونادي تشسكا صوفيا البلغاري، إلى نادي فيلادلفيا يونيون الأميركي بعد إعلان النادي الأميركي، اليوم الأربعاء، الارتباط به لمدة ثلاث سنوات.

وكشفت إدارة الفريق المنافس في الدوري الأميركي الأول للعبة الشعبية الليلة الماضية أن مبولحي وقع رسميا على عقده الجديد مع النادي عقب الاتفاق على كل البنود والتوصل إلى اتفاق كامل بين الطرفين.

وكان مبولحي البالغ من العمر 28 عاما مثار مديح وسائل الإعلام العالمية بعد تألقه في كأس العالم الماضية في البرازيل وقيادته الجزائر إلى الدور الثاني.

كما أن حارس الجزائر تألق أمام المنتخب الألماني، بطل النسخة وأنقذ مرماه من الكثير من الفرص الخطيرة، مساهما في الإنجاز التاريخي بتأهل فريق بلاده إلى الدور الثاني للمونديال لأول مرة في تاريخه.

ومباشرة بعد توقيعه، تناقلت وسائل إعلام أميركية الخبر، مشيدة كثيرا بالصفقة التي اعتبرتها ناجحة حتى قبل اختبار الحارس ورؤيته في فريقه الجديد.

وينتظر أن يحصل مبولحي على أجر شهري قيمته 500 ألف دولار تقريبا، حسب ما قالت بعض التقارير الإعلامية.