بيبي يبصق على سيدو كيتا.. والأخير يرشقه بالماء

كشف المالي سيدو كيتا، لاعب روما الإيطالي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن السبب الذي دفعه إلى إلقاء زجاجة ماء في وجه البرتغالي بيبي، مدافع ريال مدريد، قبل مباراة الفريقين الودية أمس الثلاثاء.

وقال كيتا، لاعب برشلونة السابق عبر "تويتر": "لقد نعتني بالقرد في أحد لقاءات الريال وبرشلونة، لذلك تحاشيت مصافحته، فما كان منه إلا أن بصق على وجهي، فألقيت عليه زجاجة الماء".

وقدم كيتا اعتذارا عن سلوكه مع المدافع البرتغالي بعد أن فرغ من شرح الأسباب التي دفعته إلى ذلك قائلا: "أعتذر عن تصرفي". يذكر أن مباراة الفريقين قد انتهت 1-صفر لمصلحة فريق روما، أحرزه القائد فرانشيسكو توتي.

صور الحادثة: