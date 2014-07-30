فرديناند يناشد الإنجليز: امنحوا روني شارة القيادة

المصدر: لندن - أ ف ب

رأى ريو فرديناند لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق أن المهاجم واين روني هو الأحق بحمل شارة قائد منتخب إنجلترا خلفاً لستيفن جيرارد.

وكان قائد ليفربول جيرارد (34 عاماً) أعلن اعتزاله اللعب دولياً في يوليو الجاري، أي بعد ثمانية أيام من انتهاء مونديال البرازيل الذي شارك فيه مع منتخب بلاده وخرج من الدور الأول.

ومن المرشحين الآخرين لقيادة منتخب المدرب روي هودغسون، حارس المرمى جو هارت، وغاري كاهيل.

غير أن فرديناند الذي كان قائداً لمنتخب إنجلترا لمدة 13 شهراً بين فبراير 2010 ومارس 2011، يعتقد أن روني (28 عاماً) هو رجل المهمة، إذ قال في تصريحات صحافية: "برأيي أن واين ازداد خبرة ولعب بأرفع المستويات وفاز بألقاب كثيرة وبات يستحق هذا الدور". وأضاف أن روني يعرف لعبته ولديه المقومات اللازمة لتولي قيادة المنتخب".

يذكر أن روني سجل 40 هدفاً مع منتخب إنجلترا منذ انضمامه إليه كأصغر لاعب على الإطلاق في مواجهة أستراليا في فبراير 2003.