كابيلو يخاطب الروس: سأستقيل إذا فقدت الثقة

قال فابيو كابيلو للصحافيين في موسكو، اليوم الأربعاء، إنه سيستقيل من منصبه كمدرب للمنتخب‭ ‬الروسي لكرة القدم إذا فقد اتحاد اللعبة في البلاد الثقة فيه.

وفي أول مؤتمر صحافي له بعد خروج الفريق من دور المجموعات في كأس العالم هذا الصيف بالبرازيل أكد المدرب الإيطالي إنه يعتمد على حماس اللاعبين وثقة الاتحاد الروسي.

وقال كابيلو (68 عاما) المدرب السابق لإنجلترا "عندما صعدنا إلى كأس العالم شعر الجميع بالسعادة. كرة القدم تتوقف على لحظات. هل دخلت الكرة إلى المرمى أم لا؟". وأضاف "أعمل بحماس. إذا رأيت مساندة من الموجودين حولي. إذا تلاشت هذه الثقة لا تقلقوا. سأستقيل".

ومدد كابيلو تعاقده مع الاتحاد الروسي في يناير الماضي ليستمر مع الفريق حتى كأس العالم على أرضه في 2018.

وقال نيكولاي تولستيخ رئيس الاتحاد الروسي "استقالة كابيلو لم تطرح للنقاش مطلقا. إنه مرتبط بعقد وسيواصل عمله. لم يذكر أي عضو في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الروسي إنه يريد رحيل كابيلو".

وستلعب روسيا في المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2016 في فرنسا إلى جانب السويد والنمسا والجبل الأسود ومولدوفا وليخنتشتاين، وستبدأ مشوارها في سبتمبر القادم.

وقال كابيلو "إذا كنت هنا سأواصل العمل. هذا تأكيد على ذلك. الاتحاد الروسي يثق فيّ، وكذلك وزارة الرياضة". وأضاف "أيام عطلاتنا انتهت. جئت إلى روسيا من أجل العمل وخلال شهر سنبدأ مشوارنا في تصفيات بطولة أوروبا 2016".

وتابع "هدفنا الأساسي هو كأس العالم 2018 في روسيا، لكن قبل ذلك يجب أن نصعد إلى نهائيات بطولة أوروبا 2016.