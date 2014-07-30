مارتينو مرشحاً لخلافة سابيلا في الأرجنتين

المصدر: بوينس آيرس - أ ف ب

ذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية، يوم الأربعاء، إن تاتا مارتينو، المدرب السابق لبرشلونة الإسباني، يعتبر المرشح الأبرز لخلافة اليخاندرو سابيلا على رأس الإدارة الفنية للالبيسيليستي.

وسيعقد سابيلا الذي قاد الأرجنتين إلى المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة في البرازيل قبل الخسارة أمام ألمانيا، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحافيا للإعلان عن عدم تمديد عقده مع منتخب بلاده والذي سينتهي في سبتمبر المقبل.

وعنونت صحيفة "اوليه" مقالها بـ"تغيير القيادة"، مضيفة أن "ماريتينو على رأس لائحة المرشحين لخلافة سابيلا"، وأن الاتحاد الأرجنتيني ينتظر ردا من مارتينو الذي أقاله برشلونة الصيف الماضي بعد موسم واحد خال من الألقاب.

وأكدت صحيفة "ناسيون" أن مارتينو المقرب من القائد ليونيل ميسي، يتفاوض مع الاتحاد الأرجنتيني.

وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني، خوليو غروندونا، في تصريحات للصحافيين: "رحيل سابيلا يحزنني، لأنني كنت أرغب في استمراره معنا"، مضيفا أن يعرف من سيخلفه دون ذكر اسم المدرب.

وسبق لمارتينو أن أشرف على الإدارة الفنية للمنتخب البارغوياني 2007-2011 وأندية عدة أرجنتينية وبارغويانية، بينها نيولز أولد بويز، وهو الفريق الذي دافع عن ألوانه كلاعب وسط مهاجم.