تشيلسي يغري "الحائر" ميراندا بـ25 مليون يورو

بات البرازيلي جواو ميراندا، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، حائرا فيما يخص مستقبله في الفترة المقبلة مع ناديه الحالي، حيث قدمت له إدارة تشيلسي عرضا مغريا يقدر بـ25 مليون يورو.

ويخوض ميراندا حاليا الفترة الإعدادية التي تسبق انطلاق الموسم الكروي الجديد ضمن صفوف أتلتيكو مدريد، رغم أن استمراره معه أصبح يشوبه بعض الشكوك، حيث أوضح اللاعب للمقربين منه أثناء عطلته التي قضاها في مسقط رأسه بالبرازيل أنه ربما يغادر أتلتيكو في المستقبل القريب.

ورغم أن فكرة الرحيل عن الفريق تراوده وتشغل تفكيره بشكل كبير، رافق اللاعب البرازيلي النادي الإسباني في رحلته إلى الولايات المتحدة الأميركية منذ بدايتها بعد استبعاده من تشكيلة منتخب بلاده الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2014.

إلا أن هذه الفكرة المشوشة لدى اللاعب لا تؤكد أو تنفي بأي حال من الأحوال رحيله عن النادي في المستقبل، ولكنها تعطي دلالة واضحة على أن استمراره أصبح محل شك كبير.

وكان ناديا برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي قد أعربا قبل شهر من الآن عن رغبتهما في ضم النجم البرازيلي، إلا أن الشرط الجزائي الذي يتمسك به أتلتيكو مدريد والذي يقدر بـ30 مليون يورو جعل الناديين الكبيرين يديران ظهرهما للصفقة برمتها.

وتلاشت احتمالية رحيل ميراندا عن أتلتيكو حتى ظهور نادي تشيلسي الإنجليزي في الفترة الأخيرة بين صفوف الطامحين في الحصول على خدمات المدافع البرازيلي.

وقدم تشيلسي عرضا وصل إلى 25 مليون يورو كحد أقصى مقابل ضم اللاعب البرازيلي إلى صفوفه بفارق خمسة ملايين يورو عن قيمة الشرط الجزائي المدرج بعقده.

من ناحية أخرى، يسعى الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد إلى الاحتفاظ باللاعب وإقناعه بالبقاء ضمن صفوف الفريق في إطار خطته لعرقلة رحيل اللاعبين الكبار والتي أبلغ بها إدارة النادي في وقت سابق.

وبات سيميوني يراهن في الفترة الأخيرة على عودة لاعبه البرتغالي تياغو نجم خط الوسط، إضافة إلى رغبته في الاحتفاظ بميراندا ليقود خط الدفاع بجانب جودين، إلا أن إقناع اللاعب البرازيلي بالبقاء مع الفريق المدريدي ليس بالمهمة السهلة بعد أن أصبح واحدا من أفضل اللاعبين في مركز قلب الدفاع في القارة العجوز.