ميسي يسخر من المحكمة: الأسد لا يعبأ برأي الخراف

بعث ليونيل ميسي نجم كرة القدم الأرجنتينية، برسالة ساخرة، يوم الثلاثاء، تتسم بالتورية وذلك إلى منتقديه من خلال عبارة كتبها على موقع "انستغرام" الخاص بالصور والفيديو،عبر الانترنت قال فيها: "الأسد لا يعبأ برأي الخراف".

وتأتي الرسالة بعد يوم واحد من قرار القاضي بعدم حفظ القضية الخاصة بميسي نجم برشلونة الأسباني ووالده خورخي بشأن التهرب الضريبي فيما يتعلق بأموال حصل عليها اللاعب نظير استغلال صورته في الحملات الترويجية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، نشر ميسي عدة صور له وصديقته أنتونيلا روكوزو وطفلهما تياجو حيث يقضون إجازة ميسي على أحد الشواطئ الإيطالية.

كما نشر اليوم على "انستغرام" صورا له وصديقته يسبحان مع الدلافين في الماء وكتب بجوار هذه الصورة "الإبحار مع الأصدقاء" ولكنه نشر بعدها العبارة المثيرة "الأسد لا يعبأ برأي الخراف".

وخلال إجازته الحالية، علم ميسي بالقرار الذي أصدره القاضي أمس برفض حفظ القضية بالنسبة لميسي وقصرها على والده حيث يرى القاضي ان هناك "أدلة كافية" على أن اللاعب كان على علم بالتهرب الضريبي وأنه ضالع في القضية.

