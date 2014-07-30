نابولي يفاوض يونايتد من أجل استعارة فيلايني

ذكرت تقارير صحافية، يوم الأربعاء، أن نادي نابولي الإيطالي دخل في مفاوضات جادة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن استعارة لاعب الوسط البلجيكي الدولي مروان فيلايني.

وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" إلى أن مانشستر يونايتد لن يبيع فيلايني قبل الحصول على 19 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قد يقبل إعارة اللاعب مقابل ثلاثة أو أربعة ملايين إسترليني.

وانتقل فيلايني إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي قادما من إيفرتون مقابل نحو 24 مليون إسترليني، بعد توصية فنية من قبل مدرب اليونايتد السابق ديفيد مويز، بينما لا يرغب المدرب الحالي لويس فان غال ببقاء صاحب القامة الطويلة ضمن التشكيلة الحمراء.