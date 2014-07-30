وفاة رئيس الاتحاد الأرجنتيني غروندونا عن 82 عاماً

المصدر: بوينس آيرس - أ ف ب

أعلن التلفزيون الأرجنتيني، اليوم الأربعاء، وفاة خوليو غروندونا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن سن 82 عاما.

وأوضح التلفزيون المحلي أن المسؤول القوي الذي ترأس الاتحاد الأرجنتيني منذ عام 1979، نقل إلى المستشفى لتعرضه لأزمة قلبية وتوفي أثناء خضوعه لعملية جراحية مستعجلة في العاصمة الأرجنتينية.

وحضر غروندونا تكريم المنتخب الوطني مع رئيسة البلاد كريستينا دي كريشنر التي كرمت اللاعبين بعد وصولهم إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2014 أمام ألمانيا التي انتصرت 1-صفر في الوقت الإضافي.

يذكر أن الرئيس الراحل نشبت بينه خلافات عديدة مع الأسطورة دييغو أرمندو مارادونا.