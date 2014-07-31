الأسترالي ويلكشير إلى صفوف فينورد الهولندي

قال نادي فينوورد روتردام المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم اليوم الخميس، إنه تعاقد مع المدافع الأسترالي الدولي لوك ويلكشير الذي انتهى عقده مع دينامو موسكو الروسي في الشهر الماضي.

وشارك ويلكشير (32 عاما) مع منتخب أستراليا في 80 مباراة دولية إلا أنه لم يشارك مع الفريق النهائيات الأخيرة التي اختتمت في البرازيل في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال فينوورد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إنه ارتبط مع ويلكشير بعقد لمدة عام واحد قابل للتمديد لعام إضافي.

وسبق لويلكشير اللعب لميدلسبره وبريستول سيتي في إنجلترا وتفينتي الهولندي وشارك في نهائيات كأس العالم مرتين في عامي 2006 و2010.