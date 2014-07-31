الفرنسي رينار مدرباً لمنتخب ساحل العاج

أعلنت ساحل العاج تعيين الفرنسي ايرفي رينار لقيادة منتخب البلاد الأول لكرة القدم بعدما سبق أن فاز بكأس الأمم الإفريقية 2012 مع منتخب زامبيا.

وسيتولى رينار تدريب المنتخب صاحب المركز الثاني في تصنيف المنتخبات الإفريقية خلفا لصبري لاموشي الذي لم يجدد عقده بعدما أخفق في اجتياز الدور الأول في نهائيات كأس العالم الشهر الماضي.



واختير رينار (45 عاما) لتدريب ساحل العاج بعدما كان ضمن القائمة المختصرة التي ضمت أيضا الفرنسي فريدريك أنطونيتي والبرتغالي مانويل جوزيه.

وترك رينار منتخب زامبيا بعد تصفيات كأس العالم العام الماضي وتولى تدريب سوشو الفرنسي لكنه لم ينقذه من الهبوط للدرجة الثانية في مايو/أيار الماضي.