تشيشاريتو: إنتر ميلان.. نادٍ عظيم

اعترف المكسيكي خافيير هرنانديز مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بمعرفته وسعادته باهتمام إنتر ميلان الإيطالي بضمه، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن مصيره لازال مجهولا بالنسبة له.

وقال هيرنانديز لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" اليوم الخميس "أعرف أن هناك اهتماما كبيرا لي من جانب النادي الإيطالي، وأشكرهم على ذلك".

وأضاف "هناك أندية أخرى أيضا، ولكني في الوقت الراهن لاعب في صفوف مانشستر يونايتد، وسيكون قلة احترام أن أشير إلى أندية أخرى، أنا لا أعرف ما الذي سيحدث بعد انتهاء رحلتنا في أمريكا".

وأشار "هل أحب إنتر ميلان؟ إنه نادي رائع، ولكن فيما يتعلق بصفقة الانتقال لن أقول لا لأي نادٍ".

وأوضح "ولكن كرة القدم الإيطالية تبقى ضمن الأفضل في العالم، أتابعها منذ أن كنت صغيرا".

وختم المهاجم المكسيكي حديثه بالقول "أنا لاعب محترف، ملتزم وأعمل في هذا الاتجاه، مستعد لأي احتمال، ولكن في الوقت الراهن لا يمكنني قول المزيد".

ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" فإن هرنانديز يحظى باهتمام أندية كثيرة، أبرزها اتليتكو مدريد بطل الدوري الإسباني.