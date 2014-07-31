سكولاري: أحتاج لمن يأخذني بالأحضان

قال لويز فيليبي سكولاري المدرب السابق للبرازيل إنه يحتاج لمن يحتضنه ويتعاطف معه بعد الإعلان الأربعاء عن عودته لناديه السابق جريميو الذي تركه قبل 18 عاما.

وواجه سكولاري أسابيع صعبة بعد الهزيمة الساحقة للبرازيل البلد المضيف 7-1 أمام المانيا في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم.

وأقيل المدرب البالغ من العمر 65 عاما من تدريب البرازيل بشكل رسمي في 14 يوليو بعد يوم واحد من ختام النهائيات وبعد يومين من هزيمة ثانية على التوالي وهذه المرة على يد هولندا بثلاثية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال سكولاري في مؤتمر صحفي لدى تقديمه رسميا مدربا لجريميو في بورتو اليجري "عملت هنا مرتين من قبل ولطالما كانت العلاقات رائعة". وأضاف "أعود في هذه اللحظة لأني أحتاج لمن يحتضنني.. ولمن يتعاطف معي.. أحتاج لأناس يعرفونني وجريميو هو المكان المناسب لأن اللاعبين والمشجعين يقفون بجانبي".

وتابع سكولاري الذي قوبل بتحية من مشجعين يتجاوز عددهم المئة لدى وصوله إلى مطار بورتو اليجري "الكل يعرف أني مشجع لجريميو. الحافز الوحيد لقرار الموافقة هو جريميو. أنا هنا في بيتي وسعيد بالعودة لجريميو مرة أخرى. لا شيء أفضل من الوجود هنا اليوم".

