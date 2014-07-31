فيدال يتخطى فحص مانشستر يونايتد الطبي

المصدر: لندن - د ب أ

تتواصل التكهنات المحيطة بصفقة الانتقال المحتمل للنجم التشيلي ارتورو فيدال من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس أن اللاعب خضع للكشف الطبي بالفعل وأنه يتم وضع الرتوش الأخيرة لصفقة الانتقال.

وارتبط فيدال (27 عاما) منذ فترة طويلة بانتقال محتمل إلى أولد ترافورد، ولكن يوفنتوس يواصل التمسك باللاعب.

ولكن صحيفة "ديلي اكسبريس" أشارت إلى أن فيدال سيبلغ يوفنتوس برغبته في الرحيل في غضون 24 ساعة، مشيرة إلى أن هذا النبأ الصادم سيتم إبلاغه لمسؤولي السيدة العجوز من قبل وكيل أعمال فيدال، فرناندو فيليسيفتش.

ومن جانبها أوضحت صحيفة "ال ميركوريو" التشيلية أن مانشستر توصل لاتفاق شفهي مع فيدال، مرجحة أن يكون اللاعب قد خضع بالفعل للفحص الطبي في اولد ترافورد.

وأوضحت نفس الصحيفة أن يوفنتوس حدد السادس من آب/اغسطس المقبل، كموعد نهائي لأي رحيل محتمل لفيدال.

