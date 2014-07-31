لوكاكو ينتقل إلى إيفرتون مقابل 28 مليون باوند

أعلن نادي إيفرتون لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع مهاجم تشيلسي الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لمدة 5 أعوام، مقابل صفقة قياسية في تاريخ النادي بلغت 28 مليون جنيه إسترليني (35.4 مليون يورو).

وساهم لوكاكو الذي لعب الموسم الماضي مع إيفرتون على سبيل الإعارة في قيادة النادي الشمالي إلى المركز الخامس في البريميرليغ، حيث توج أفضل هداف في صفوفه برصيد 16 هدفاً في 33 مباراة.

وشارك لوكاكو (21 عاما) مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الأخيرة بيد أن حظوظه في فرض نفسه في تشكيلة تشيلسي خصوصاً بعد تعاقد الأخير مع مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الدولي دييغو كوستا وعودة الدولي العاجي ديدييه دروغبا إلى صفوف الفريق اللندني.

وقال لوكاكو: "أنا متحمس لالتحاقي بإيفرتون. خضت معه بتجربة رائعة الموسم الماضي وتربطني علاقة جيدة بمديره العام ورئيسه والجهاز الفني واللاعبين والجماهير. أتلهف لبداية مسيرتي معه مجدداً وأتطلع إلى تحقيق موسم ناجح".

وأوضح مدرب إيفرتون الإسباني روبرتو مارتينيز في تصريح للموقع الرسمي للنادي أن التعاقد مع لوكاكو يعتبر مؤشراً على طموحات النادي على الرغم من معاناة الأخير في المواسم الأخيرة لمواجهة القوة المالية لمنافسيه. وأضاف "التعاقد مع لوكاكو هو الخبر الذي كانت جماهير إيفرتون في سماعه. نحن نعرف أن روميلو لا يزال شاباً، وأن المؤهلات التي يتوفر عليها فريدة من نوعها ونحن نتطلع لمشاهدته يستمتع بكرة القدم ويتطور في السنوات المقبلة".

وتابع "انضمام روميلو هو أكثر من مجرد التوقيع على العقد، إنه ثمرة الكثير من العمل الشاق الذي بذلناه للحصول على خدمات لاعب كنا نرغب في ضمه إلى ضفوفنا. هذه لحظة كبيرة في تاريخ إيفرتون، وهي أفضل وسيلة لإعداد الفريق لبدء الموسم الجديد".

ولفت لوكاكو الذي خاض 32 مباراة دولية، الأنظار عندما كان شاباً في صفوف إندرلخت قبل أن يتعاقد معه تشيلسي عام 2011، فأعاره إلى وست بروميتش البيون لمدة موسم واحد ومن بعده إلى صفوف إيفرتون في اللحظة الأخيرة من إقفال باب الانتقالات الصيفية العام الماضي.

ويبدأ إيفرتون مشواره في الدوري في 16 أغسطس المقبل بمواجهة ليستر سيتي العائد حديثاً إلى الدوري الممتاز.