أمام المحكمة.. سواريز يحاول تخفيف عقوبته بعد أسبوع

ذكرت عدة وسائل إعلام اليوم الجمعة أن محكمة التحكيم الرياضي ستستمع في الثامن من الشهر الحالي إلى استئناف المهاجم الدولي الأوروغوياني وبرشلونة الإسباني لويس سواريز الذي يحاول رفع أو تخفيف عقوبة الإيقاف الصادرة بحقه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوقف سواريز لتسع مباريات دولية ولأربعة أشهر عن كافة الأنشطة الكروية بسبب عضه مدافع إيطاليا جورجيو كييليني خلال مونديال البرازيل 2014.

وتنتهي عقوبة سواريز في 26 أكتوبر أي في اليوم الثاني من المرحلة التاسعة للدوري الإسباني التي تجمع فريقه الجديد برشلونة مع غريمه الأزلي ريال مدريد.

وقد ذكرت صحيفتا "أس" الإسبانية و"ذي غارديان" البريطانية أن محكمة التحكيم الرياضي ستستمع لاستئناف سواريز في الثامن من الشهر الحالي على أن تصدر قرارها بعد أسبوع من ذلك.

وفي حال حكمت محكمة التحكيم برفع العقوبة عن سواريز فهذا الأمر يعني أنه سيتمرن إلى جانب زملائه الجدد في النادي الكتالوني، وقد يشارك في المباراة الأولى للأخير في الدوري المحلي ضد التشي يوم الأحد في 24 أغسطس الحالي.