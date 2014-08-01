السويدي ميلبـيرغ يعلق حذاءه.. ويعتزل اللعب

أعلن أولوف ميلبيرغ مدافع منتخب السويد لكرة القدم سابقا اليوم الخميس اعتزاله منافسات اللعبة الشعبية من خلال بيان أصدره ناديه كوبنهاغن الدنماركي.

وخاض ميلبيرغ (36 عاما) 117 مباراة دولية مع منتخب السويد وشارك في آخر ست بطولات كبرى وبينها بطولة أوروبا 2012.

وسبق للاعب البالغ من العمر 36 عاما اللعب في عدد من الأندية ومن بينها أستون فيلا الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني ويوفنتوس بطل إيطاليا.

وكان ميلبيرغ وقع عقدا لمدة عامين مع كوبنهاغن بطل الدنمارك بعد رحيله عن فياريال الإسباني قبل عام وقاد الفريق للحصول على المركز الثاني في الدوري المحلي في الموسم الماضي.

وقال كوبنهاغن الفائز بعشرة ألقاب في الدوري الدنماركي في بيان "اتفق كوبنهاغن وأولوف ميلبيرغ على إنهاء التعاون بينهما إذ إن المدافع السويدي سيترك كوبنهاغن على الفور."

وأضاف البيان "تعاقد ميلبيرغ مع فريق العاصمة في الصيف الماضي وكان يفترض أن ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي لكن الآن وافق جميع الأطراف على الانفصال."

وقال ميلبيرغ في بيان "اليوم أنهيت عقدي مع كوبنهاغن، وهو آخر يوم لي مع كرة القدم.. شكرا لجميع المشجعين واللاعبين والمدربين وكل من سعدت بالعمل معهم طوال هذه السنوات."