المكسيكي أوتشوا يذود عن مرمى ملقة الإسباني

وقع حارس المرمى المكسيكي الدولي جييرمو أوتشوا، يوم الجمعة، على عقد انتقاله إلى فريق ملقة الإسباني قادماً من أجاكسيو الفرنسي.

ويعوض أوتشوا (29 عاماً) أحد نجوم بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، فريق ملقة بهذا عن رحيل الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو، الذي رحل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبدأ أوتشوا مسيرته الكروية في فريق أميركا المكسيكي وظل ضمن صفوف الفريق منذ 2004 إلى 2011 حيث تعاقد في موسم 2011/2012 مع أجاكسيو وقضى معه المواسم الثلاثة الماضية قبل أن يوقع اليوم على عقده مع ملقة لثلاثة مواسم.

وفرض أوتشوا نفسه ضمن نجوم المونديال البرازيلي وأصبحت لديه الفرصة الآن للعب في الدوري الإسباني الذي كان أحد أحلامه.