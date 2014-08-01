رونالدو يحاول التخلص من إصابته قبل السوبر الأوروبي

يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سباقاً مع الزمن من أجل أن يكون جاهزا بدنيا للمشاركة مع فريقه ريال مدريد الإسباني في كأس السوبر الأوروبية التي تجمع الأخير بمواطنه إشبيلية في 12 الشهر الحالي في العاصمة الويلزية كارديف.

ويعاني رونالدو من مشكلة في ركبته دفعته إلى التمرن بعيدا عن زملائه في ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، لكن مدرب النادي الملكي الايطالي كارلو انشيلوتي المح الى امكانية مشاركة النجم البرتغالي ضد فريقه السابق مانشستر يونايتد الانجليزي في مباراتهما ضمن كأس الابطال الدولية المقامة في الولايات المتحدة غدا السبت في آن اربور (ميشيغين).

واشار انشيلوتي بعد الخسارة في البطولة ذاتها امام مواطنه روما الى انه وطاقمه التدريبي يتعاملان بحذر مع وضع رونالدو رغم اصراره على ان اصابة الاخير في ركبته اصبحت خلفه.

ولم يشارك رونالدو في اي من المباراتين اللتين خاضهما ريال مدريد ضد انتر ميلان الايطالي ومواطنه روما في كأس الابطال الدولية، بسبب هذه الاصابة التي يعاني منها منذ نهاية الموسم الماضي وحملها معه في نهائيات مونديال 2014 التي ودعها ومنتخب بلاده من الدور الاول.

وقال انشيلوتي عن رونالدو: "يجب ان نكون حذرين. انه يتعامل مع الوضع بحذر لكن المشكلة التي عانى منها اصبحت طي النسيان. انه يتمرن بشكل جيد بمفرده. سنرى في الايام القليلة المقبلة اذا بإمكانه اللعب ضد مانشستر يونايتد".