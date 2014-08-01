ريال مدريد يعرض على راؤول منصب مدير الكرة

المصدر: مدريد - د ب أ

عرض نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم على لاعبه الشهير السابق راؤول غونزاليس منصب مدير الكرة بالنادي، حسبما أكدت صحيفة "إل موندو" الإسبانية اليوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن الريال عرض على راؤول شغل هذا المنصب خلفا لميغيل بارديزا الذي ترك المنصب في نهاية الموسم الماضي بعدما شغله منذ 2009 .

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي سيضيف بعض المسؤوليات الأخرى لمهام هذا المنصب وأن الاتصال والمفاوضات مع راؤول ما زالت "في مراحلها الأولية"، وأن النادي ينتظر حسم الموضوع برمته في الأسابيع القليلة المقبلة.

وإذا وافق راؤول على قبول المنصب، فسيعود النجم الكبير بهذا إلى أحضان ريال مدريد بعد أربع سنوات من الرحيل عن صفوف الفريق إلى شالكه الألماني.

وقضى راؤول موسمين في صفوف شالكه قبل تركه إلى السد القطري والذي قضى معه موسمين أيضا.

ويمثل راؤول أحد أساطير نادي ريال مدريد، حيث خاض مع الفريق 732 مباراة سجل خلالها 320 هدفا.

وأحرز راؤول مع الريال ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وستة ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في كأس إنتركونتيننتال وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإسبانية ولقبا واحدا في كأس السوبر الأوروبية.

وإذا جرى الاتفاق بالفعل بين راؤول والريال ، سيعمل راؤول جنبا إلى جنب مع زميله السابق فيرناندو هييرو، الذي يشغل حاليا منصب المدرب المساعد للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال.