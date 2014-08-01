فان غال يحكم مانشستر يونايتد بـ"كاميرات" المراقبة

لن يمنح الهولندي لويس فان غال المدرب الجديد لمانشستر يونايتد أي فرصة للاعبي الفريق للتراخي في التدريبات، استعداداً لانطلاق موسم الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الشهر، خصوصاً مع تركيب كاميرات عالية الوضوح في ملعب التدريب أصبحت كل حركة من الممكن أن يشاهدها صاحب الـ62 عاماً.

كما أصر المدرب الهولندي الصارم على أن يتحدث اللاعبون الانجليزية طوال الوقت أثناء التدريبات، كما استعان بموائد مستديرة بدلا من المستطيلة لتشجيع أفراد الفريق على الحديث فيما بينهم.

ويعمل فان غال على رفع معدلات لياقة اللاعبين عما كانت عليه تحت قيادة ديفيد مويز الذي أقيل بعد أقل من موسم واحد على توليه المسؤولية خلفا لأليكس فيرغسون.

وقال جوني ايفانز مدافع يونايتد في مؤتمر صحافي في ميشيغان قبل مواجهة الفريق لريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في لقاء ودي غدا السبت "أعتقد أن هناك الكثير من التفاصيل في ملعب التدريب حاليا."

وأضاف "أنفق النادي الآلاف على هذا وشاهد بعض اللاعبين كاميرات عالية الوضوح حول الملعب. يوجد نظام يتيح له مشاهدتنا في أرض الملعب طوال الوقت."

وتابع "أعتقد أن الكثير من الفرق تستخدم هذا النظام، لكننا نتعامل معه بكثير من التفاصيل. هذا النوع من المراقبة جديد لكل لاعب."

وفاز يونايتد على روما وإنترناسيونالي من إيطاليا خلال جولته الأميركية ويتطلع فان غال لاختبار أكثر قوة في مواجهة ريال مدريد.

وقال فان غال لموقع يونايتد على الإنترنت "إنه ليس بفريق هين يجب أن نفوز عليه. إنه ريال مدريد الآن." وأضاف "من الجيد مواجهة مثل هذه الفرق وإظهار أننا في نفس المستوى على الأقل".