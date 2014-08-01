فينغر يؤكد مغادرة فيرمايلين أسوار أرسنال

أشار أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، يوم الجمعة إلى أن المدافع البلجيكي الدولي توماس فيرمايلين ربما يترك النادي اللندني قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدثت بعض التقارير عن احتمال انضمام فيرمايلين (28 عاما) الى مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي سيقوده في الموسم الجديد الهولندي المخضرم لويس فان غال.

وقال فينغر في مؤتمر صحافي "في الوقت الحالي فيرمايلين موجود هنا وهو يعاني حاليا من إصابة قصيرة الأمد. نعم هناك احتمال أن ينتقل من النادي. وفي حالة انتقاله فإنه سيتعين علينا التعاقد مع لاعب آخر بديلا له لأنه لاعب مهم للفريق."

وأضاف المدرب الفرنسي قوله "أتوقع أن يبقى معنا. إلا أنه بالطبع لم يلعب الكثير من المباريات في العام الماضي. بالنسبة لي هو لاعب مهم جدا لكني لا أستطيع أن أضمن له اللعب كما كان يريد في العام الماضي."

ولم يستبعد فينغر التعاقد مع مزيد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية رغم تعاقده مع مهاجم تشيلي أليكسيس سانشيز ومع المدافع الفرنسي ماتيو ديبوشي ومع حارس مرمى كولومبيا ديفيد اوسبينا ومع المدافع الإنجليزي الشاب كالوم تشيمبرز.

وقال فينغر "أنا سعيد جدا لأنني قمت بما كنت أريد القيام به وآمل في المزيد."