مورينهو يحذر المدافعين: دروغبا ما زال قوياً

يعتقد البرتغالي جوزيه مورينهو مدرب تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن ديدييه دروغبا مهاجم ساحل العاج سيبث الخوف في نفوس المدافعين مثلما اعتاد من قبل، عندما يبدأ فترته الثانية مع الفريق في الموسم الجديد.

وقال مورينهو اليوم الجمعة في مقابلة مع محطة سكاي التلفزيونية "لا يزال يملك الغريزة التهديفية".

ورحل دروغبا (36 عاما) عن تشيلسي بعدما قاد الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا في 2012 لينتقل للعب في الصين ثم مع غلطة سراي التركي قبل عودته إلى النادي اللندني الشهر الماضي في عقد لمدة عام واحد.

وسيتنافس دروغبا في هجوم تشيلسي مع الثنائي الإسباني المكون من فرناندو توريس ودييغو كوستا المنضم حديثا من أتلتيكو مدريد.

وقال مورينهو الذي ضم دروغبا إلى تشيلسي لأول مرة من أولمبيك مرسيليا الفرنسي في 2004 "لا يزال يملك الأسلوب اللازم لتسجيل الأهداف والقوة البدنية والحضور."

وأضاف "لا يزال كما هو من الناحية الذهنية. رغبته في المنافسة موجودة دائما في كل حصة تدريبية. إنه لاعب مهم بالنسبة لنا."

وسجل دروغبا اسمه ضمن تاريخ تشيلسي بعدما أحرز 157 هدفا خلال فترته الأولى مع النادي وقاد الفريق للقب الدوري الانجليزي في 2005 و2006 و2010. كما فاز دروغبا مع تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وأحرز لقبين في كأس رابطة الأندية المحترفة.