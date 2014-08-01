10 قوانين داخلية يعتمدها إنريكي مع لاعبي برشلونة

يرغب لويس إنريكي، مدرب فريق برشلونة الإسباني، التحكم بشكل كامل داخل غرف الملابس ومنظومة الفريق كاملة دون وجود تسيّب من قبل اللاعبين، حيث سنّ عشرة قوانين داخلية، على غرار ما فعله غوارديولا سابقاً مع الفريق الكتالوني.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إنريكي يريد جميع أفراد الفريق على أهبة الاستعداد، بدلاً من التراخي الموجود مع المدرب السابق مارتينيو الذي ألغى الغرامات المالية. ويأت حضور الغرامة المالية من أجل إعادة هيبة وتوازن الفريق والصعود به نحو منصة البطولات.

لاعب الريال وبرشلونة السابق، يريد من اللاعبين الحضور إلى النادي قبل ساعة من بدء التدريب والتوقيع على ورقة تؤكد ذلك، وتناول العشاء سوياً مع بقية الطاقم والتركيز الذهني في مختلف المباريات.

قوانين إنريكي الـ10:

- تواجد اللاعبون قبل ساعة من بدء حصة التدريب.

- الحظر المطلق للمشروبات الكحولية أثناء وجبات الطعام.

- أن ينام اللاعب تمام الثانية عشرة ليلاً، في حال وجود مباراة بعد يومين فقط.

- قد يؤدي سوء السلوك إلى الطرد والإبعاد من النادي.

- على اللاعب أن يصرّح بطريقة محترمة إلى وسائل الإعلام.

- تتراوح العقوبات المالية بين ألف يورو وستة آلاف.

- ارتداء الملابس الرسمية للنادي في المناسبات والحفلات ورحلات السفر.

- مسؤولية اللاعب عما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعية.

- منع ممارسة الألعاب الخطرة، مثل تسلق الجبال وركوب الدراجات النارية والغطس تحت الماء.

- جميع الغرامات المالية ستذهب إلى الجمعيات الخيرية.