رونالدو يغازل مانشستر يونايتد.. ويمتدح فان غال

لم يستبعد كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، العودة إلى صفوف مانشستر يونايتد الذي يفتح أبوابه للاعب البرتغالي من أجل العودة مجدداً، فيما يلتقي الريال مع الشياطين الحمر ودياً، يوم السبت في ميشيغان الأميركية.

وانتقل رونالدو من مانشستر إلى ريال مدريد في 2009 مقابل 94 مليون يورو، بعد أن قضى ستة أعوام في أولد ترافورد.

وقال رونالدو للمراسلين الصحافيين "مانشستر يونايتد أحد الأندية المفضلة لي. الكل يعرف أنني عندما أتحدث عن ريال مدريد فإنني أتحدث أيضا عن مانشستر يونايتد".

وأضاف "كنت في الثامنة عشرة من عمري عندما التحقت بهذا النادي. فزت هناك بكل الألقاب، ونلت أفضل معاملة ممكنة هناك، لذا فإنني أقدر ذلك وفي المستقبل من يعرف ما الذي قد يحدث". وتابع "لدي ذكريات رائعة وأقدر هذا النادي . بالنسبة لي هو أحد أفضل الأندية في العالم".

وأوضح قائد المنتخب البرتغالي "مازلت على اتصال ببعض لاعبي مانشستر، لأنني عندما كنت هناك، ارتبطت بعلاقة جيدة مع الجميع".

وختم رونالدو حديثه بالقول "بالتأكيد أنا سعيد في ريال مدريد إنه بيتي ولكن مانشستر يونايتد تعامل معي بشكل مذهل". فيما يرى البرتغالي أن فان غال مدرب مذهل ولقد أظهر ذلك طوال فتراته كمدرب للمنتخب الهولندي بعد لعبه في كأس العالم 2014 بالبرازيل.