فالكاو يركل الكرة بعد غياب 6 أشهر

شارك المهاجم الكولومبي رادامل فالكاو غارسيا مع فريقه موناكو الفرنسي لأول مرة منذ ابتعاده عن الملاعب أواخر يناير بديلاً للبلغاري ديميتار برباتوف في مباراة كرة القدم الودية ضد فالنسيا الإسباني اليوم السبت في لندن، ضمن مسابقة كأس استاد الإمارات.

وكان فالكاو (28 عاما) تعرض لقطع في أربطة ركبته في المباراة ضد فريق شاسيلاي الهاوي، ضمن مسابقة كأس فرنسا فغاب عن نهائيات مونديال البرازيل 2014 الذي وصلت بلاده فيها إلى ربع النهائي. وحيا جمهور ملعب الإمارات المهاجم الكولومبي لدى نزوله في الدقيقة 72 عندما كان موناكو متخلفا 1-2

قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل 2-2. وتقدم موناكو بواسطة التونسي أيمن عبدالنور (30)، وأهدى المدافع البرتغالي ريكاردو كارفاليو التعادل لفالنسيا بتسجيله خطأ في مرماه (37).

وفي الشوط الثاني، وضع فرانشيسكو الكاسر الفريق الإسباني في المقدمة (69) قبل أن يعادل الارجنتيني لوكاس أوكامبوس للفرنسيين (79).

ويلعب لاحقا اليوم أرسنال الإنجليزي صاحب ملعب الإمارات مع بنفيكا بطل البرتغال ووصيف بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). وتقام غدا الجولة الثانية الأخيرة، حيث يلعب موناكو، وصيف بطل فرنسا مع أرسنال، وبنفيكا مع فالنسيا. وتقام هذا البطولة المصغرة ضمن استعدادات الفرق المشاركة فيها للموسم الجديد.