لامبارد يفاجئ الجميع.. ويرتدي قميص المان سيتي

اقترب فرانك لامبارد، لاعب فريق نيويورك سيتي الأميركي، وتشيلسي السابق، من العودة إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة مان سيتي، وهو ما يمثل مفاجأة لجماهير تشيلسي الذي أمضى فيه قرابة 13 عاماً وحقق العديد من الإنجازات هناك.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" ومعظم الصحف البريطانية المحلية أن لامبارد، سيتم إعارته من قبل إدارة نيويورك إلى مان سيتي لمدة 6 أشهر. فيما سيتقابل بطل الدوري الإنجليزي السيتي مع ثالث الدوري تشيلسي في الـ21 من شهر سبتمبر المقبل فيما ينتظر الجميع لامبارد (36 عاماً) وهو يلعب ضد فريقه السابق.

وشارك لامبارد مع بلاده في مونديال 2014 وخرج من الدور الأول، لكنه لم يخض سوى مباراة واحدة في مواجهة كوستاريكا، بعد أن سجل 29 هدفا في 126 مباريات منذ 1999.

ودافع لامبارد، لاعب وست هام السابق، عن ألوان تشيلسي منذ 13 عاما (موسم 2001-2002) وأحرز معه على الخصوص دوري أبطال أوروبا (2012) والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (2013) والدوري الإنجليزي (2005 و2006 و2010).