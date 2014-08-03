بعد بقاء تشافي مع برشلونة.. إنريكي سعيد

أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن سعادته ببقاء لاعب الوسط المخضرم، تشافي هرنانديز مع النادي الكاتالوني.

وكان تشافي (34 عاما) قريبا جدا من الانتقال إلى نيويورك ريد بولز الأميركي قبل أسبوعين فقط، لكنه فجأة قرر تنفيذ عقده الممتد مع برشلونة حتى 2016.

والتقى برشلونة مع نيس الفرنسي في مباراة ودية أمس السبت، سجل خلالها تشافي هدفا من ضربة جزاء، وبعدها قال انريكي "قرار تشافي المتعلق بالبقاء نبأ جيد، إنه في حالة جسدية رائعة وكذلك الذهنية، سيكون مفيدا لنا حقا".

وشارك تشافي في 474 مباراة مع برشلونة منذ الظهور الأول له في 1998، حيث ساعد الفريق في الفوز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وثمانية ألقاب في الدوري الإسباني.