ريال مدريد يتعاقد مع الحارس الكوستاريكي نافاس

المصدر: مدريد - أ ف ب

أكد ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الاثنين، ضم حارس ليفانتي ونجم منتخب كوستاريكا في مونديال البرازيل كيلور نافاس، لستة أعوام.

وجاء في بيان للنادي الملكي "توصل ريال مدريد وليفانتي الى اتفاق حول انتقال الحارس كيلور نافاس الذي سيوقع على عقد لمدة 6 سنوات" دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وأشار ريال مدريد أن نافاس (27)، أحد أبرز حراس مونديال 2014، سيقدم رسميا الثلاثاء في ملعبه سانتياغو برنابيو بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وكانت صحيفة "ماركا" الرياضية ذكرت في يوليو بعد 3 أيام من انتهاء المونديال أن ريال مدريد وافق على ضم نافاس الذي لعب دورا أساسيا في تصدر كوستاركيا مجموعتها التي ضمت 3 أبطال عالم: إنكلترا وإيطاليا والأوروغواي، ثم في وصولها الى ربع النهائي قبل أن تخسر أمام هولندا بركلات الترجيح.

ولفتت الصحيفة الى أن النادي الملكي قبل بدفع مبلغ 13 مليون و500 ألف يورو لليفانتي في مقابل التخلي عن نافاس.

وحصل نافاس على لقب أفضل لاعب في 3 مباريات من أصل 5 خاضتها كوستاريكا في مونديال البرازيل وذلك أمام إنكلترا واليونان وهولندا.

وسيتنافس نافاس الذي أمضى موسمين مع ليفانتي، مع إيكر كاسياس الذي عاد أساسيا بعد أن ساهم في إحراز اللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا وحيث من المتوقع رحيل دييغو لوبيز الذي لعب أساسيا في الدوري وحل فريقه في المركز الثالث خلف اتلتيكو مدريد وبرشلونة.